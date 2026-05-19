الحكومة العراقية تدين الهجمات المسيّرة التي استهدفت دولة الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الرسمية والشديدة للهجمات الأخيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة الطائرات المسيرة، مؤكدة حرص بغداد على أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان رسمي، إن العراق يدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات، مجدداً دعم بلاده الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن وحماية سيادة الدول.

وأضاف العوادي أن بغداد متمسكة بعلاقاتها الأخوية والمتميزة مع أبوظبي، وستواصل نهج التعاون البناء والشراكة المثمرة بما يخدم المصالح العليا للبلدين والعمل العربي المشترك.

وشدد المتحدث الحكومي على ثوابت السياسة الخارجية العراقية، داعياً إلى تفعيل التنسيق الدولي لمنع أي تصعيد عسكري أو تحركات ميدانية من شأنها تهديد سلامة دول الجوار أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية.

وكانت طائرة مسيّرة أصابت الأحد مولدا كهربائيا قرب محطة براكة، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي، في إمارة أبوظبي، ما تسبب باندلاع حريق دون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي. وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين أخريين.

تقع براكة قرب الحدود مع السعودية وقطر، وقد أثارت الضربة قلقا في أنحاء الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على إكس إن "في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 أيار/مايو 2026، أكدت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث ... كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".