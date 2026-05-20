زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الحدود التركية السورية

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال ضرب شرق وسط تركيا. وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن زلزالين ضربا جنوب تركيا في 2023، وقع الأول يوم 6 فبراير (شباط) 2023. وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضاً نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية. ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا. وبعد مرور تسع ساعات وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة مرعش.

وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا حسب تقديرات أولية أكثر من 51,000 قتيل و 120,000 مصاب، وخلّفا أضراراً مادية جسيمة في كلا البلدين.



