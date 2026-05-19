"التنظيف أو الحجز".. بلدية أربيل تطلق إجراءات صارمة لإنهاء ظاهرة رمي النفايات العشوائي

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لأربيل وحماية بيئتها، كثفت بلدية العاصمة إجراءاتها الرقابية والقانونية لملاحقة المخالفين الذين يتعمدون رمي النفايات ومخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، معلنةً عن تدابير "رادعة" تتجاوز مجرد الغرامات المالية.

"العقوبة المعنوية".. عندما يضطر المخالف لتنظيف فوضاه

لم تكتفِ بلدية أربيل بالعقوبات التقليدية، بل استحدثت عقوبة "معنوية" تضع المخالف وجهاً لوجه أمام مسؤوليته. ويشرح ژیار جلال، مدير الخدمات وحماية البيئة في أربيل، تفاصيل هذه الإجراءات لـ "كوردستان24" قائلاً: "السائق الذي يُضبط وهو يلقي النفايات عشوائياً، لن يكتفي بدفع غرامة؛ بل سنلزمه بتنظيف الساحة التي لوثها بنفسه، وبإشرافنا. سيُجبر على إزالة عدد محدد من النقلات حتى يعيد المكان نظيفاً تماماً، وبعدها فقط يمكنه استرداد مركبته".

ويؤكد جلال أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل المواطن يشعر بحجم الجهد والعمل الشاق الذي يبذله عمال النظافة، مما يجعله يفكر مرتين قبل الإقدام على فعل مماثل.

مراقبة مستمرة وتنسيق أمني

تنتشر الحملات الرقابية عبر البلديات الست التابعة للعاصمة، وتستمر المتابعات حتى بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي. وبدوره، أوضح كارزان هادي، رئيس بلدية أربيل، أن البلدية قامت بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين وأصحاب المركبات عبر توعية شاملة وتوزيع استمارات خاصة، مشدداً في الوقت ذاته على الحزم في تطبيق القانون.

ويضيف هادي: "للأسف، لا يزال البعض يتحايل على القوانين، إما هرباً من تكاليف النقل أو استسهالاً للأمر. لذا، أي شخص يُضبط متلبساً سيواجه حجز مركبته فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك".

عقوبات إدارية قاسية

التنسيق بين بلدية أربيل ومديرية المرور ولجان الخدمات بات وثيقاً وشاملاً؛ إذ تشمل العقوبات الآن:

- حجز المركبة: إجراء فوري لكل من يُضبط وهو يلقي الأنقاض.

- إجراءات إدارية: الحرمان من رخص البناء، وتعليق تجديد رخص القيادة ووثائق المركبات (السنويات) حتى تسوية المخالفات ودفع الغرامات.

رسالة إلى المطورين وأصحاب العقارات

وتشدد البلدية على أن مكبات النفايات المخصصة هي الوجهة الوحيدة والمجانية للمخلفات الإنشائية وأنقاض هدم المنازل. وتُحذر البلدية من أن أي تفريغ لتلك المخلفات داخل حدود المدينة أو في ضواحيها سيُقابل بغرامات باهظة، في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان الشاملة للحفاظ على البيئة وضمان بيئة حضرية نظيفة وصحية لجميع سكان أربيل.

تقرير: ريناس علي – كوردستان24 – اربيل