ناقلتا نفط عراقيتان تعبران مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- غادرت ناقلتا نفط تحملان نفطاً خاماً عراقياً مضيق هرمز، في تطور يعزز الآمال باستقرار صادرات النفط من العراق، بعد أن ظل المضيق مغلقاً أمام السفن التجارية لفترة طويلة.

ووفقاً لبيانات الملاحة البحرية، فقد عبرت فجر اليوم الأربعاء، 20 مايو/أيار 2026، ناقلتا نفط صينيتان تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام العراقي عبر المضيق، لتكونا من بين السفن القليلة التي تمكنت من عبوره مؤخراً.

ويُعد العراق من أكثر الدول تأثراً بإغلاق مضيق هرمز، كونه يعتمد بشكل كبير في معظم صادراته النفطية على هذا الممر المائي الحيوي، وخاصة صادرات خام البصرة المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، وتحديداً الصين.