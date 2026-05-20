ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- صرح كبير الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء 20 ايار/مایو 2026، بأن ناقلة نفط كورية جنوبية تعبر حالياً مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية "تشو هيون" أمام أعضاء البرلمان في الجمعية الوطنية في سيول: "في هذه اللحظة بالذات، تعبر ناقلة نفط تابعة لنا مضيق هرمز".

وأظهر موقع "مارين ترافيك" (MarineTraffic) المتخصص في تتبع السفن، الناقلة "يونيفرسال وين" (Universal Win) التي ترفع علم كوريا الجنوبية في الجانب الشرقي من مضيق هرمز بالقرب من مدخل خليج عمان، متجهةً إلى مدينة أولسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية بعد مغادرتها ميناء الأحمدي الكويتي.

وتأتي عملية العبور هذه بعد أسابيع من تعرض سفينة تشغلها كوريا الجنوبية لاصطدام بأجسام طائرة بالقرب من مضيق هرمز، مما زاد من حدة المخاوف في سيول بشأن سلامة الملاحة والشحن الكوري الجنوبي في المنطقة.



المصدر: فرانس برس