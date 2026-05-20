بكين وواشنطن تسعيان لخفض متبادل للرسوم بـ30 مليار دولار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض للرسوم الجمركية يطال سلعا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين.

وافاد بيان نشرته الوزارة الصينية على موقعها بأن "الجانبين اتفقا من حيث المبدأ" تحت رعاية مجلس تجاري أُنشئ حديثا "على مناقشة إطار عمل لخفض رسوم جمركية متبادلة على سلع"، بقيمة "30 مليار دولار أو أكثر لكل جانب".

وكانت الولايات المتحدة والصين، صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، أمضتا معظم العام 2025 في حرب تجارية قاسية، إلى أن توصلتا إلى اتفاق خلال لقاء بين ترامب ونظيره شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعربت الصين عن أملها في أن "تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها" المُبرمة في جولة المباحثات الأخيرة، داعية إلى تمديد الهدنة التجارية.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن بكين ستشتري 200 طائرة بوينغ أميركية مثلما أُعلن أثناء القمة بين الرئيسين. وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت قبل أشهر عن إمكان شراء بكين عددا قياسيا من الطائرات الأميركية يصل إلى 600 طائرة.

أما في ما يتعلق بالمعادن النادرة، وهو مجال تُهيمن عليه الصين، فاكتفت الوزارة بالقول إن "الجانبين سيتعاونان لدراسة المخاوف المشروعة لكل طرف وحلّها".