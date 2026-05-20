مساعد بوتين: تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن "أمر بالغ الأهمية" مع الصين

منذ ساعة

أعلنت روسيا والصين اليوم الأربعاء 20 ایار/مایو 2026، الاتفاق على مشاريع طاقة مشتركة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين. كما تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن "أمر بالغ الأهمية"، حسبما صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، ونقلته وكالة "تاس" للأنباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن المحادثات شملت "مشاريع طاقة واعدة". وأضاف: "ومشاريع أخرى مثيرة للاهتمام في مجالات أخرى أيضاً".

واختتم أوشاكوف قائلاً: "لقد اتفقنا على شيء مهم للغاية".

وأكد توقيع بيان بشأن تعزيز الشراكة الشاملة، لافتا إلى أن الوثيقة سياسية شاملة تحدد مسارات التنمية الرئيسية لمجموعة العلاقات الثنائية متعددة الأوجه بين روسيا والصين، ورؤية مشتركة واضحة للقضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي، والأشكال الرئيسية للتفاعل في الشؤون العالمية.



المصدر: وکالات