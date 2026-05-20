الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي عدوان جديد سينقل الحرب إلى خارج حدود المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً شديد اللهجة رداً على التهديدات الأخيرة التي وجهها الأعداء للبلاد، مؤكداً أن تكرار أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع لتتجاوز النطاق الإقليمي.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام رسمية: "ليعلم العدو الأمريكي الصهيوني، الذي لم يتعظ من هزائمه الاستراتيجية المتكررة أمام الثورة الإسلامية، أننا رغم مواجهتنا لجيوشهم التي تعد الأغلى تكلفة في العالم، إلا أننا لم نستخدم بعد كامل قدرات الثورة الإسلامية ضدهم".

وشدد الحرس الثوري في بيانه على أن أي تجاوز جديد سيجعل الحرب "عابرة للأقاليم"، مشيراً إلى أن الضربات القادمة ستكون قاصمة وفي مواقع غير متوقعة. واختتم البيان برسالة ميدانية قائلة: "نحن رجال الحرب، وقوتنا ستراها الأعداء في ساحات المعركة لا في البيانات أو الصفحات الافتراضية".



المصدر: وسائل اعلام الایرانیة