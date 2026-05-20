في ذكرى انضمامه للبيشمركة.. الرئيس بارزاني: "البيشمركة أسمى درجات الفخر"

أربيل (كوردستان24)- بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لانضمامه إلى صفوف قوات البيشمركة، التي تصادف اليوم الأربعاء 20 أيار 2026، وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، استذكر فيها التضحيات الجليلة لهذه القوات في مسيرة نضال الشعب الكوردي.

نص رسالة الرئيس بارزاني:

"تحية إلى الأرواح الطاهرة لشهداء البيشمركة، الذين أصبحت دماؤهم الزكية وقوداً للحرية والكرامة لشعبهم، وضحوا بحياتهم في هذا الطريق.

تحية إجلال وإكبار لجميع الأبطال الذين اختاروا نهج البيشمركة، ويحملون هذه الأمانة المقدسة على عاتقهم، وأقبّل جبين كل واحد منهم.

إن البيشمركة هي أسمى درجات الفخر والاعتزاز".

وتأتي هذه الكلمات من الرئيس بارزاني لتجدد التأكيد على المكانة الاستثنائية التي تحظى بها قوات البيشمركة في وجدان الشعب الكوردي، باعتبارها رمزاً للثبات والدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية.