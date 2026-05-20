ميسان تستغيث.. شبح "كارثة بيئية" يهدد الأنهار والأهوار بسبب توقف محطات معالجة المجاري

أربيل (كوردستان24)- تواجه محافظة ميسان خطراً بيئياً متصاعداً يهدد مواردها المائية وحياتها الطبيعية، إثر توقف أغلب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل. وحذر مختصون من مغبة استمرار تهالك المنظومة الحالية، مما قد يؤدي إلى تصريف كميات ضخمة من المياه الثقيلة مباشرة نحو الأنهار والأهوار.

وفي تصريح صحفي، أكد مدير مجاري ميسان، المهندس علاء طه ياسين، أن المحافظة تمتلك 5 وحدات معالجة قديمة، إلا أن نقص التخصيصات المالية وغياب الموازنات التشغيلية أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة. وأوضح ياسين أن المديرية استحصلت موافقة رئيس الوزراء لشمول 15 وحدة إدارية بمشاريع معالجة جديدة، لكنها لا تزال تنتظر الإدراج والإحالة من قبل وزارتي التخطيط والإسكان، باستثناء مشروعي "علي الغربي" و"العزيز".