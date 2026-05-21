الزيدي يسلّم كشف ذمته المالية لهيئة النزاهة ويمهل وزراءه أسبوعاً لتقديم كشوفاتهم

أربيل (كوردستان24)- عملاً بمبدأ الشفافية وترسيخاً لنزاهة العمل الحكومي، قدّم رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، كشفاً تفصيلياً بذمته المالية إلى رئيس هيئة النزاهة.

ويأتي هذا الإجراء استجابةً لمتطلبات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)، حيث كان سيادته أول الممتثلين للالتزامات القانونية ضمن كابينته الوزارية. وأكد رئيس الوزراء التزامه التام بإزالة كافة حالات تعارض المصالح ضمن المدد القانونية المحددة التي ينظمها القانون.

وفي سياق متصل، وجّه الزيدي أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع بتقديم كشوفات ذممهم المالية، محدداً سقفاً زمنياً لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمهم المسؤولية، وذلك لضمان أعلى مستويات الرقابة والمساءلة في إشغال المنصب العام.