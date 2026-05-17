الرئيس مسعود بارزاني يهنئ البطل الكوردي "نامو فازل" على إنجازه العالمي في رياضة الـ MMA

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 17 أيار 2026، المقاتل الكوردي الشاب "نامو فاضل"، بمناسبة الإنجاز الرياضي الذي حققه في بطولات الفنون القتالية المختلطة (MMA) المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بارزاني في تدوينة له، أن "نامو فاضل" بطل شاب وكوردي قدير، مؤكداً أن النجاح الذي حققه في الحلبات الأمريكية يعد "مصدر فخر لجميع الكورد وكوردستان".

كما أعرب سيادته عن خالص تهانيه للبطل الشاب، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والانتصارات في مسيرته الرياضية الدولية.

يُذكر أن هذا الدعم المعنوي يأتي في إطار الاهتمام بالمواهب الكوردية التي تمثل كوردستان في المحافل الرياضية العالمية، ولا سيما في الرياضات القتالية التي تشهد حضوراً متميزاً للشباب الكورد في الخارج.