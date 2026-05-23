حسين لـ عراقجي: نتطلّع إلى سماع أخبار إيجابية تُفضي إلى إنهاء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي بحثا خلاله تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

وجدّد عراقجي تهانيه لـ حسين بمناسبة توليه مهام وزارة الخارجية العراقي للمرة الثانية.

وبحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لوزير الخارجية، فقد اطلع عراقجي نظيره العراقي على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية، مشيراً إلى "التقدم الحاصل في الجولة الأخيرة، ولا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة."

ولفت البيان، أن الجانبين أكّدا على أهمية الدور الذي تضطلع به باكستان في المحادثات، مثمنَين جهودها الداعمة لإنجاح المساعي التفاوضية، إلى جانب الإشارة إلى أهمية انخراط دولة قطر في هذه المرحلة.

من جانبه، أعرب حسين، عن خالص شكره لنظيره الإيراني على الاتصال وإحاطته بمستجدات العملية التفاوضية، مؤكداً سعادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها المسار التفاوضي.

مشيداً في الوقت ذاته، بالجهود الكبيرة التي يبذلها نظيره الإيراني في سبيل دفع العملية التفاوضية إلى الأمام.

وجدد وزير الخارجية العراقي التأكيد على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بأسرع وقت ممكن في مضيق هرمز، والعمل على رفع الحصار عن إيران.

معرباً عن تطلّع بلاده إلى سماع أخبار إيجابية تُفضي إلى إنهاء الحرب وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية لشعوب المنطقة.