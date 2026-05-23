وزير الخارجية الأميركي يصل الهند في زيارةٍ هي الأولى له

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الهند في وقتٍ مبكّر من صباح السبت، في زيارة هي الأولى له، يلتقي خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد تحركات دبلوماسية قادتها واشنطن مع الصين.

ووصل روبيو إلى كولكاتا في أولى محطاته الأربع في الهند.

ومن المقرر أن يزور مواقع الأم تيريزا قبل أن يتوجه جوا إلى نيودلهي للقاء مودي في وقت لاحق من اليوم، وفقا لوزارة الخارجية.

وسيشارك روبيو خلال زيارته في احتفال رسمي في نيودلهي لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وفي نيودلهي، سيجتمع مع نظرائه في مجموعة "كواد" التي تضمّ إلى الولايات المتحدة كلا من الهند وأستراليا واليابان.