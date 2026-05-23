طقس العراق.. أمطار رعدية وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى توقعات بتباين في حالة الطقس وتفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لزخات مطر خفيفة ذات طابع رعدي، بينما يميل الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى الصحو مع بعض الغيوم. وحذرت الهيئة من نشاط للرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما قد يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف، مع استقرار الحرارة في الوسط وارتفاعها بعدة درجات في الشمال والجنوب.

سجلت محافظات الجنوب أعلى معدلات حرارة، حيث تصدرت "ذي قار" القائمة بـ 44 درجة مئوية، تلتها البصرة وميسان بـ 43 درجة، فيما تراوحت درجات الحرارة في العاصمة بغداد وكركوك وكربلاء حول 36 درجة، وكانت دهوك الأقل حرارة بـ 31 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أن يوم الاثنين سيشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى، وانخفاضاً "بعدة درجات" في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع أجواء صحوة بشكل عام.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع في عموم البلاد، مع تحول الأجواء ليلاً إلى غائمة جزئياً.

وختمت الهيئة توقعاتها ليوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً (بعدة درجات) في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع بقاء الطقس بين الصحو والغائم جزئياً في جميع المناطق.