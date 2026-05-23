الأنواء الجوية في إقليم كوردستان: ارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان أن طقس اليوم السبت سيكون صحواً في معظم الأوقات، مع تحوله في بعض الأحيان إلى غائم جزئي (سحب متفرقة).

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً عن الأيام السابقة وسرعة الرياح خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيانها إلى أن درجات الحرارة سترتفع بمقدار (2-3) درجات مئوية مقارنة بالدرجات المسجلة يوم الجمعة.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 29 درجة مئوية

بيرمام: 25 درجة مئوية

سروان: 26 درجة مئوية

حاجي عمران: 18 درجة مئوية

السليمانية: 30 درجة مئوية

جمجمال: 32 درجة مئوية

دهوك: 29 درجة مئوية

زاخو: 28 درجة مئوية

حلبجة: 31 درجة مئوية

كرميان: 36 درجة مئوية