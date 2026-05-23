مسرور بارزاني: لا عوائق من جانبنا وسنبذل كل الجهود لتشكيل حكومة كوردستان الجديدة

أربيل (كوردستان24)- صرح رئيس حكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي، قائلاً: "تربطنا علاقات تاريخية وطويلة الأمد مع تحالف (عزم)، ولدينا الكثير من القواسم والنقاط المشتركة، وسنواصل التنسيق والتعاون المشترك لحل القضايا والملفات التي ما زالت عالقة حتى الآن على المستوى الاتحادي".

وأضاف بارزاني: "لقد طالبنا خلال لقاءاتنا واجتماعاتنا بضرورة فصل ملف الرواتب عن كافة المشاكل والخلافات الأخرى، وأن يتم التعامل مع رواتب مواطني إقليم كوردستان أسوةً برواتب جميع المواطنين العراقيين الآخرين".

وحول مسألة التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، كشف مسرور بارزاني قائلاً: "لقد طالبنا منذ فترة طويلة بتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، ولا توجد أي عقبات أو عوائق من جانبنا، وسنبذل كل جهد ممكن لتشكيل حكومة إقليم كوردستان في أسرع وقت".