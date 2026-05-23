"لن نتخلى عنكم".. عراقجي يوجه رسالة طمأنة لحزب الله

أربيل (كوردستان24)- أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ طهران لن تتخلى "حتى اللحظة الأخيرة" عن حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان.

وكشفت وكالة "رويترز"، اليوم السبت 23 أيار/مايو 2026، عن مضمون رسالة وجّهها عراقجي إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، شدد فيها على استمرار الدعم بقوله: "هذا عهدنا".

وأضاف عراقجي في رسالته: "منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسطاء بقصد خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، طرحت طهران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق محتمل". واعتبر أن هذا الموقف "بقي بمثابة مبدأ راسخ لا غبار عليه"، وهو في طليعة مطالب الحكومة الإيرانية.

كما لفت إلى أن آخر مقترح قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني، بهدف الوصول إلى وقف دائم ومستقر للحرب، تضمن تأكيداً على ضرورة شمول لبنان في أي تفاهمات لوقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات عراقجي في ظل ضغوط غير مسبوقة تواجهها طهران وحلفاؤها، بعد أشهر من التوترات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، والتحركات الأمريكية المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الوجود البحري والجوي للولايات المتحدة.