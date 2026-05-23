بشير حداد: زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد دليل على نجاح دبلوماسية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- صرح نائب رئيس البرلمان العراقي الأسبق بأن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الحالية إلى العاصمة بغداد، تمثل دلالة واضحة على نجاح دبلوماسية الإقليم الرامية إلى معالجة كافة القضايا والملفات العالقة.

و قال بشير الحداد في تصريح لـ "كوردستان 24": "مع مباشرة التشكيلة الحكومية الجديدة في العراق لمهامها، تبدأ مرحلة جديدة في نظام الحكم". وأضاف أن أحد الأهداف ذات الأولوية للكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان هو الإدارة الناجحة للعلاقات مع بغداد على أساس الدستور، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية، بما يضمن التطبيق الكامل لحقوق الشعب الكوردي كما نص عليها الدستور الاتحادي.

وتابع نائب رئيس البرلمان الأسبق بالقول: "للأسف، لم تكن تلك الخطوات الدستورية بالمستوى المطلوب في الكابينات الوزارية العراقية السابقة"، موضحاً أن إقليم كوردستان يعمل دائماً وفق ثلاثة أسس رئيسية تتمثل في: الدستور، والاتفاقيات السياسية المبرمة، والمبادئ التي تأسست عليها العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تستجب بالشكل المناسب لهذه المبادرات بل جرى تجاهلها وتهميشها في بعض الأحيان.

وفيما يتعلق بحل المشاكل القائمة، أشار حداد إلى أن "إقليم كوردستان سعى دائماً لحل القضايا عبر العودة إلى الدستور والتزامه بنصوصه، لكننا لم نلمس حتى الآن إرادة جدية وحقيقية لدى بغداد لتحقيق هذا الغرض".

واختتم بشير الحداد حديثه مبيناً أن سلسلة اللقاءات المكثفة التي يجريها رئيس حكومة الإقليم مع القوى السياسية المختلفة والشخصيات المؤثرة وصناع القرار في بغداد، تُثبت أن إقليم كوردستان قد حقق نجاحاً كبيراً في مساعيه وجهوده الدبلوماسية للوصول إلى نتائج وحلول عادلة ومناسبة للجميع.