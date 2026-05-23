ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على كلية في ستاروبيلسك الخاضعة للسيطرة الروسية إلى 18 قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت 23 ایار/مایو 2026، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف كلية وسكناً طلابياً في مدينة ستاروبيلسك، الواقعة ضمن المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إلى 18 قتيلاً.

تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية

وقع الهجوم ليلة الجمعة ضمن ما وُصف بأنه واحد من أعنف هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية منذ أشهر. ووفقاً لوزارة الطوارئ الروسية، أسفر القصف عن إصابة 42 شخصاً آخرين في منطقة لوغانسك، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة.

ونشر ليونيد باسيتشنيك، الحاكم المعين من قبل موسكو في لوغانسك، قائمة بالضحايا تظهر أن معظم القتلى والمفقودين هم من الشابات المولودات بين عامي 2003 و2008. وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الوزارة فرق الإنقاذ وهي تعمل وسط حطام مبنى سكني مكون من خمسة طوابق تعرض لدمار كبير.

المواقف والردود

الجانب الروسي: أدان المسؤولون الروس الهجوم بشدة، حيث أصدر الرئيس فلاديمير بوتين توجيهات للجيش بإعداد رد. ووصف باسيتشنيك الحادثة بأنها "مأساة وطنية"، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم.

الجانب الأوكراني: من جهتها، نفت كييف استهداف المدنيين بشكل متعمد. وصرح الجيش الأوكراني بأن الهجوم استهدف "وحدة طائرات مسيرة" تابعة للقوات الروسية كانت تتمركز في منطقة ستاروبيلسك.

الأمم المتحدة: أعربت المنظمة الدولية عن إدانتها الشديدة لأي هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية "أينما وقعت". وأشارت الأمم المتحدة إلى عدم قدرتها على التحقق من التفاصيل الدقيقة بشكل مستقل نظراً لمحدودية الوصول إلى المنطقة.

السياق الميداني والإنساني

تعد "الكلية" في هذا السياق مدرسة مهنية يلتحق بها الطلاب عادة بين سن 15 و22 عاماً. وتقع ستاروبيلسك على بعد حوالي 65 كيلومتراً من خط المواجهة، وكانت القوات الروسية قد سيطرت عليها في أوائل عام 2022.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يتبادل فيه الطرفان هجمات واسعة بالمسيرات؛ حيث أعلن الجيش الروسي اعتراض أكثر من 400 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة، بينما أفاد الجيش الأوكراني بصد 102 مسيرة روسية من أصل 124 أُطلقت خلال الليل.

إحصائيات الصراع

منذ بداية العملية العسكرية في عام 2022، وثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أكثر من 60 ألف ضحية مدنية، مشيرة إلى أن نحو 90% من هذه الإصابات سجلت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. وبينما ينفي الطرفان استهداف المدنيين، لا يزال النزاع يخلف دماراً واسعاً في شرق أوكرانيا، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء الحرب.



المصدر: فرانس برس