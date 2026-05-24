طقس العراق: ارتفاعٌ تدريجي في درجات الحرارة بعموم البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الاثنين سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في عموم البلاد، وسط رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين تسجل انخفاضاً ببضع درجات في المنطقة الجنوبية.

وبحسب التقرير، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين ستسجل 34 درجة مئوية في العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة والأنبار، و35 في ديالى، و33 في صلاح الدين، و32 في كركوك، و31 في نينوى، و30 في أربيل، و29 في دهوك.

في حين تسجل السليمانية وميسان 28 درجة مئوية، وتصل في بابل والديوانية والنجف الأشرف إلى 36 درجة، و37 في واسط، و38 في البصرة، على أن تسجل المحافظات الأكثر حرارة ذي قار والمثنى 39 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيشهد أجواءً صحوة مع بعض الغيوم في كافة أنحاء البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

مبيناً أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأيام التي تسبقها.

وتابعت الهيئة أن طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور قطع من الغيوم، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة ببضع درجات في عموم مناطق البلاد.