انطلاق المؤتمر العلمي الأول لأمراض الغدد الصماء والسكري في أربيل

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اربيل (كوردستان24) - انطلقت اليوم الخميس الموافق 9 تموز 2026، في مدينة أربيل، أعمال المؤتمر العلمي الأول المتخصص بأمراض الغدد الصماء والسكري في العراق وإقليم كوردستان، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، والمدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان محمد، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطباء والاختصاصيين والخبراء في القطاع الصحي.

ويستمر المؤتمر على مدى يومين، بتنظيم من جمعية السكري في كوردستان ومركز غاليا للتدريب على أمراض السكري والغدد الصماء، ويتضمن سلسلة من الجلسات العلمية وورش العمل الهادفة إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا الطبية، بمشاركة واسعة من الأطباء الاختصاصيين والباحثين والخبراء في مجالي الغدد الصماء والسكري من داخل العراق وخارجه.

كما يناقش المؤتمر أحدث الدراسات والاكتشافات العلمية العالمية المتعلقة باضطرابات الهرمونات ووظائف الغدد الصماء، ودورها في النمو والحفاظ على التوازن الحيوي للجسم.

من جانبه، أكد محافظ أربيل، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، دعم المحافظة الكامل لمثل هذه الفعاليات العلمية، مثمناً جهود القائمين على تنظيمها، ومشيراً إلى أنها تسهم في تطوير القطاع الصحي في أربيل والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.