رويترز: تحسن الحالة الصحية لمجتبى خامنئي مع استمرار غيابه عن الأنظار

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أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بأن الحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، تشهد تحسناً ملحوظاً، إلا أنه لم يتماثل للشفاء تماماً بعد بالشكل الذي يسمح له بالظهور في الأماكن العامة أو مخاطبة الجمهور.

وتثير الحالة الصحية لمجتبى خامنئي، أو حتى حقيقة بقائه على قيد الحياة، جدلاً واسعاً في الأوساط الداخلية والدولية؛ فمنذ تعيينه في شهر آذار/مارس الماضي خلفاً لوالده علي خامنئي، لم يظهر مجتبى في أي وسيلة إعلامية، كما لم تُنشر له أي صور أو رسائل صوتية توثق حالته.

ووفقاً للمصادر، فإن حضور المرشد الجديد اقتصر فقط على بيانات مكتوبة تتعلق بمستجدات الحرب ورسائل سياسية محددة. واللافت للنظر كان غيابه التام عن مراسم تشييع وجنازة والده، حيث لم يظهر في صلاة الجنازة أو أي من مراسم الوداع.

يُذكر أن مجتبى خامنئي كان قد أصيب بجروح خطيرة في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم الأول من اندلاع الحرب، وهي الهجمات ذاتها التي أدت إلى مقتل والده. وبينما ساد اعتقاد لدى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لفترة من الوقت بأن مجتبى قد لقى حتفه أيضاً، نفى المسؤولون الإيرانيون تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدين نجاة مرشدهم الجديد وبقاءه على قيد الحياة.