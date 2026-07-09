موجة الحر في بلجيكا تودي بحياة 1747 شخصاً وفرنسا تتأهب لموجة جديدة

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أربيل (كوردستان24)- سجلت بلجيكا حصيلة وفيات غير مسبوقة جراء موجة الحر التي ضربت البلاد أواخر حزيران/يونيو الماضي، حيث أعلن معهد الصحة العامة الوطني "سيينسانو" عن تسجيل 1747 وفاة إضافية، ما يمثل زيادة بنسبة 47.8% عن معدل الوفيات المعتاد، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.

وأوضح المعهد في بيان له أن هذه الموجة "التاريخية" تميزت بتضافر ثلاثة عوامل قاتلة: طول أمد الموجة، وشدة درجات الحرارة، والارتفاع الحاد في تركيزات الأوزون. وكانت البلاد قد شهدت حرارة قاربت 30 درجة مئوية لعشرة أيام متتالية، بلغت ذروتها بـ 35.5 درجة في 26 حزيران/يونيو.

وفي سياق متصل، حذر خبراء الأرصاد من موجة حر جديدة تلوح في الأفق ببلجيكا مطلع الأسبوع المقبل، فيما ترزح فرنسا المجاورة تحت وطأة موجتها الثالثة هذا الصيف. ووضعت السلطات الفرنسية ثلاثة أرباع مقاطعات البلاد في حالة "تأهب برتقالية"، مع وصول درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق يذكيها الجفاف والرياح الشديدة.