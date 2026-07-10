في زمن قياسي.. سد "بستورة" بأربيل يدخل الخدمة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة الجفاف

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أربيل (كوردستان24)- يُعد سد "بستورة" في محافظة أربيل واحدًا من أبرز المشاريع الاستراتيجية والناجحة للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، حيث تم إنجازه في فترة زمنية قياسية بهدف مواجهة مخاطر الجفاف وحماية الثروة المائية في الإقليم.

يأتي السد ضمن حزمة مشاريع تعزيز البنية التحتية الاقتصادية التي يقودها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. فبعد وضع حجر الأساس للمشروع في الأول من آب 2023، وبفضل العمل المتواصل للفرق الهندسية والفنية على مدار 24 ساعة، استكملت الأعمال خلال عام واحد فقط، ليفتتحه رئيس الحكومة رسميًا في الأول من تشرين الأول 2024.

يصنف "بستورة" ضمن السدود الترابية، ويتميز بمواصفات هندسية عالية؛ إذ يبلغ طوله 625 متراً وارتفاعه 33 متراً. وتصل مساحة قاعدته إلى 160 متراً، بينما تتقلص عند القمة لتصل إلى 10 أمتار. ويمتلك السد قدرة تخزينية هائلة تصل إلى 20 مليون متر مكعب من المياه، فيما تغطي بحيرته مساحة تقدر بـ 108 كيلومترات مربعة.

ومن الناحية التقنية، تم تزويد السد بمفيض (Spillway) مصمم على شكل جسر بطول 60 متراً، قادر على تصريف 400 متر مكعب من المياه في الثانية الواحدة عند امتلاء السد، وهو إجراء أمني صُمم لحماية جسم السد وضمان سلامته أثناء موسم الأمطار الغزيرة.



يحمل بناء هذا السد أبعاداً حيوية متعددة، تتلخص في:

الحد من مخاطر الفيضانات: حماية مدينة أربيل من السيول الجارفة.

تغذية المياه الجوفية: رفع منسوب المياه في المنطقة.

التنمية السياحية: خلق بيئة ملائمة لجذب السياح وتطوير القطاع السياحي.

دعم الزراعة: توفير موارد مائية مستدامة للمزارعين.

ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية الحكومة طويلة الأمد لضمان الأمن المائي، عبر التركيز على الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والموارد الطبيعية، بما يخدم القطاع الزراعي ويحمي التوازن البيئي في إقليم كوردستان.