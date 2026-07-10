سد "دوين" الاستراتيجي: خطوة كبرى لتعزيز الأمن المائي والنشاط السياحي في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- في إطار الخطط الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان الرامية لتطوير الموارد المائية وتنشيط القطاع السياحي، وضع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، يوم الإثنين 16 أيلول/سبتمبر 2024، حجر الأساس لمشروع "سد دوين"، الذي يُعد واحداً من أضخم وأهم المشاريع الحيوية في المنطقة.

يتميز سد "دوين" بقدرة تخزينية هائلة تصل إلى 100 مليون متر مكعب من المياه، مما يجعله ركيزة أساسية للأمن المائي في الإقليم. وبحسب المخططات التقنية، سيتم بناء السد باستخدام تقنية الخرسانة المحدولة (RCC)، ويصل ارتفاعه إلى 75 متراً، بينما يبلغ طوله 320 متراً. ويتم تشييده عند ملتقى نهري "شيخ محموديان" و"شيخ توراب".

لا يقتصر المشروع على بناء السد الرئيسي فحسب، بل يتضمن حزمة متكاملة من المشاريع الخدمية، تشمل إنشاء أكثر من 10 سدود وشلالات صغيرة في المنطقة المحيطة. كما سيتم ربط العاصمة أربيل وإدارة "سوران" المستقلة عبر طريق مزدوج (دووسايد) جديد يمر بموقع السد، مما يساهم في تسهيل حركة التنقل للمواطنين والسياح على حد سواء.

يهدف المشروع في أبعاده الاستراتيجية إلى حماية البيئة ورفع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، فضلاً عن دعم وتطوير القطاع الزراعي. ومن الناحية السياحية، سيضفي السد ببحيرته الكبيرة جمالية طبيعية خلابة على المنطقة، مما يجعلها وجهة جاذبة للسياح من داخل وخارج الإقليم.

وفي لفتة تجمع بين الحداثة والأصالة، يتضمن المشروع ترميم "قلعة دوين" التاريخية، التي يعود تاريخها إلى عهد القائد صلاح الدين الأيوبي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية للمنطقة ودمج التراث الحضاري بالنهضة العمرانية، ليكون "دوين" مركزاً سياحياً وتاريخياً عالمياً متكاملاً.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تتبناها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية لمواجهة التحديات المناخية والمائية.