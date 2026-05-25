مشروع "التاكسي المائي" سيُنفذ في بغداد وثماني محافظات عراقية أخرى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، عن إطلاق خطة شاملة تتألف من ثلاث مراحل لتنفيذ وتفعيل مشروع "التاكسي المائي" في العاصمة بغداد وثماني محافظات عراقية أخرى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في تصريح صحفي، أن المشروع الاستراتيجي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية.

وأضاف الصافي: "تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ المشروع في محافظة الأنبار، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المحلية للمحافظة، وتحديداً في أقضية الفلوجة، والرمادي، والحبانية، وهيت، بهدف تنشيط وتطوير القطاع السياحي وتقديم خدمات نقل حديثة ومميزة للمواطنين".

وعن المرحلة الثانية، أشار الصافي إلى أنها ستشمل تفعيل وإعادة تشغيل المشروع في المحافظات التي توقف العمل فيها سابقاً لأسباب وظروف مختلفة، وهي محافظات: البصرة، وواسط، والنجف، وبابل.

وتابع قائلاً: "أما المرحلة الثالثة فستشهد إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية متكاملة لتشغيل التاكسي المائي مستقبلاً في محافظات: ذي قار، ونينوى، وصلاح الدين، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية في تلك المناطق".

وبيّن ميثم الصافي أن الأعمال في المرحلتين الأولى والثالثة ركزت على تحديد مواقع تشييد وبناء المراسي (المحطات)، ونوعية الزوارق والقوارب التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى قياس أعماق المياه، لا سيما بعد الارتفاع الأخير في مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، فضلاً عن وضع آليات إدارة متطورة وإجراء تقييم اقتصادي شامل للمشروع لضمان نجاحه واستدامته.