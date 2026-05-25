دراسة حديثة تكشف دور الشوفان في ضبط السكر وتحسين الأنسولين

في ظل التزايد المستمر في معدلات الإصابة بمرض السكري عالمياً، يكثف الباحثون وخبراء التغذية جهودهم للبحث عن حلول طبيعية فعالة وآمنة لضبط مستويات السكر في الدم. وتبرز الدراسات والتقارير الطبية الحديثة "الشوفان" كأحد أفضل الخيارات الغذائية التي تساهم بفاعلية في تحسين استجابة الجسم للإنسولين والحد من الارتفاعات المفاجئة للسكر بعد الوجبات.

وفقاً لبيانات "كليفلاند كلينيك"، يكمن السر في احتواء الشوفان على ألياف "بيتا غلوكان" القابلة للذوبان. هذه الألياف تتحول داخل الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية تعمل على إبطاء عملية امتصاص الغلوكوز، مما يمنع حدوث قفزات مفاجئة في مستويات السكر، وهي ميزة تجعل الشوفان غذاءً مثالياً لمرضى السكري من النوع الثاني.

من جانبه، أشار تقرير لموقع "هيلث لاين" إلى أن الانتظام في تناول الشوفان ضمن نظام غذائي متوازن يساعد في تحليل مقاومة الإنسولين وتحسين استجابة الجسم له بفضل ألياف "بيتا غلوكان". كما أكد موقع "ميديكال نيوز توداي" أن الشوفان يتميز بمؤشر غلايسيمي منخفض مقارنة بالحبوب المكررة والأطعمة المصنعة، مما يضمن استقراراً أطول لمستويات السكر.

لا تقتصر فوائد الشوفان على السكر فحسب؛ إذ يوضح "مايو كلينيك" أن الألياف القابلة للذوبان تلعب دوراً حيوياً في خفض الكوليسترول الضار، مما يحمي مرضى السكري من مضاعفات أمراض القلب. وبحسب موقع "هيلث" العلمي، فإن الشوفان يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يساهم في التحكم بالوزن وتقليل الشره للسكريات والوجبات السريعة.

نصائح وتحذيرات لتناول آمن

رغم هذه الفوائد، يشدد الخبراء عبر موقع "هيلث" على ضرورة اتباع ضوابط معينة للحصول على أفضل النتائج، ومنها:

تجنب الأنواع المعالجة: يجب الابتعاد عن الشوفان سريع التحضير أو الأنواع المنكهة والمضاف إليها السكر، لتجنب ارتفاع الغلوكوز.

التوازن الغذائي: يفضل إضافة مصادر للبروتين أو الدهون الصحية إلى الشوفان، مثل المكسرات أو الزبادي، لضمان وجبة متكاملة تحقق أقصى استفادة صحية.