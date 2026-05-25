طقس العراق.. ارتفاع تدريجي في الحرارة يتبعه تصاعد للغبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، متوقعة موجة من ارتفاع درجات الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن تشهد البلاد تغيراً في الأجواء يوم الجمعة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، مؤكدة تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة بعموم مناطق البلاد.

وحدد البيان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في مختلف المحافظات، حيث ستسجل السليمانية (28) درجة، دهوك (29)، وأربيل (30)، فيما تسجل نينوى (32)، كركوك (33)، وصلاح الدين (35).

أما في العاصمة بغداد ومحافظتي ديالى والأنبار فستصل الحرارة إلى (36) درجة، تليها كربلاء المقدسة وبابل بـ(37) درجة، ثم النجف الأشرف والديوانية وواسط بـ(38) درجة. وتتصدر المحافظات الجنوبية القائمة بـ(40) درجة في ميسان والمثنى، وصولاً إلى (41) درجة مئوية في ذي قار والبصرة.

وأشار التقرير إلى أن طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بعموم البلاد.

واختتمت الهيئة بيانها بتوقعات يوم الجمعة القادم، حيث سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية. ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أماكن متفرقة، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة في جميع أنحاء العراق.