رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الأسبق مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 25 أيار (مايو) 2026، مع رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي.

وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، إلى جانب بحث طبيعة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما تناولت المباحثات زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد خلال اليومين الماضيين، وما أجراه من لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومختلف القوى والأطراف السياسية العراقية، بهدف التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة وفق أحكام الدستور.