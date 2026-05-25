أوجلان: الهجوم على الأحزاب السياسية يتعارض تماماً مع مبادئ الديمقراطية

أربيل (كوردستان24)- كشف "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (حزب دم)، اليوم الاثنين 25 مايو/أيار 2026، عن فحوى ومخرجات اجتماع وفد يمثله مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني السجين في تركيا.

ووفقاً للبيان الصادر عن الحزب، فإن الاجتماع الذي جرى يوم الأحد 24 مايو/أيار في جزيرة "إيمرالي"، ركز على ضرورة البدء باتخاذ خطوات وإجراءات قانونية لمعالجة القضايا والملفات العالقة.

وأشار عبد الله أوجلان في رسالته إلى أن "معالجة القضايا والنزاعات دون تفكير عميق وقيم أخلاقية أمر مستحيل"، مبيناً أن "تركيا تواجه حالياً ضغوطاً سياسية وقانونية واقتصادية هائلة، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمواجهة هذه الاستحقاقات".

وفي جانب آخر من رسالته، سلط عبد الله أوجلان الضوء على الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، محذراً من أن تغذية النزعات القومية والتمييز العنصري ستؤدي إلى أضرار وخيمة، ومشدداً على أهمية إطلاق عملية سلمية شاملة في المنطقة تمنع إراقة الدماء وتضمن العيش المشترك.

وفيما يخص المشهد السياسي الداخلي في تركيا، انتقد أوجلان بعض الممارسات السياسية السائدة، موضحاً أن الاعتداء على مقار ومكاتب الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري (جيه بي)، يعد مؤشراً سلبياً يعكس غياب الديمقراطية الحقيقية، مؤكداً على وجوب ألا تحيد تركيا عن المبادئ الديمقراطية والجمهورية الأصيلة.

واختتم عبد الله أوجلان رسالته بدعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة الفعالة في عملية السلام والتحول الديمقراطي، مؤكداً أن حل القضية الكوردية بالطرق السلمية والحوار يمثل ركيزة بنيوية أساسية لتجديد وتحديث العلاقات التاريخية والاجتماعية بين الترك والكورد.