نظام "أسيكودا" الجمركي لم يُطبَّق في أي منفذ حدودي بإقليم كوردستان حتى الآن

أربيل (كوردستان24)- وجهت حكومة إقليم كوردستان كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي لحسم ملف الاتفاق بشأن تطبيق نظام "أسيكودا" الجمركي الرقمي (ASYCUDA). ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي اجتماعاً في القريب العاجل، بحضور ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، للبت في مسودة الاتفاقية التي جرى إعدادها مسبقاً والتصديق عليها.

وصرح رئيس فريق حكومة إقليم كوردستان الخاص بنظام "أسيكودا"، سامي جلال، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "أرسلنا كتاباً رسمياً إلى الحكومة العراقية، ونحن بانتظار اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي للبت في مسودة الاتفاق والتصديق النهائي عليها".

وبخصوص الشائعات المتداولة حول تطبيق نظام "أسيكودا" في المنافذ الحدودية، أوضح سامي جلال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي نهائي بعد، وبالتالي لم يُطبق النظام في أي منفذ حدودي بإقليم كوردستان حتى الآن. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإقليم يمتلك ستة منافذ حدودية رسمية، وسيتم تعميم وتطبيق النظام على كافة هذه المنافذ فور توقيع الاتفاقية رسمياً بين الجانبين.

وحول قرار سابق للحكومة العراقية بشأن استيراد السلع عبر نظام "أسيكودا"، لفت جلال إلى أن "هذا القرار صُدِّر في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة في العراق، وينطوي على إشكاليتين؛ الأولى تتمثل في عدم التوصل لاتفاق نهائي بعد حول النظام، والثانية أن القرار يخالف أحكام القانون، إذ يستوجب قانون الجمارك العراقي فحص البضائع وتصنيفها أولاً، ولا يجوز إجبار التاجر على دفع الرسوم الجمركية والضرائب مسبقاً، بينما ينص القرار المذكور على عكس ذلك، وهو ما يتعارض صراحة مع القانون الجمركي العراقي النافذ".

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، قد تطرق في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد 24 مايو/أيار 2026، إلى نظام "أسيكودا" الجمركي قائلاً: "حُسم ملف نظام أسيكودا بالكامل، ووجهنا كتاباً رسمياً إلى المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، ولم يتبقَّ سوى بعض الإجراءات الإدارية والتوقيعات لإصدار القرار النهائي بشأنه".

كما أشار صباح إلى مشروع "رووناکی" ومساعي الإقليم لتقديم الدعم في قطاع الطاقة الكهربائية قائلاً: "قدمنا مبادرة هامة لرئيس الوزراء العراقي تهدف إلى التعاون ونقل تجربة الإقليم الناجحة في قطاع الكهرباء، وقد قوبلت بترحيب وإشادة واسعة من قبلهم، مؤكدين أن إقليم كوردستان سيكون عوناً وسيقف بتنسيق كامل إلى جانب الحكومة العراقية في ملف الطاقة وتطويره".