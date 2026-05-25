الأرصاد الجوية تعلن توقعات طقس أيام عيد الأضحى في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للأرصاد الجوية والزلزالية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 25 أيار 2026، في تصريح خاص لـ"كوردستان24"، عن توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ستقترب العظمى بشكل عام من حاجز 40 درجة مئوية، مع احتمال تجاوزها هذا الحد في مناطق كرميان، فيما ستتراوح حالة السماء بين الصحو والغائم جزئياً.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، فإن التوقعات اليومية خلال أيام العيد ستكون على النحو التالي:

الأربعاء، 27 أيار 2026 "أول أيام عيد الأضحى"

من المتوقع أن تكون السماء ما بين صحوة إلى غائمة جزئياً، مع هبوب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 إلى 15 كيلومتراً في الساعة. كما ستسجل درجات الحرارة ارتفاعاً بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام التي تسبقها.

الخميس، 28 أيار 2026 "ثاني أيام العيد"

ستكون السماء غائمة جزئياً بسحب عالية ورقيقة، مع توقعات بتصاعد غبار خفيف، لا سيما في المناطق الجنوبية من إقليم كوردستان. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وغير مستقرة بسرعة تتراوح بين 5 إلى 15 كم/ساعة، فيما توالي درجات الحرارة ارتفاعها بمعدل 2 إلى 3 درجات مئوية إضافية مقارنة باليوم الأول.

الجمعة، 29 أيار 2026 "ثالث أيام العيد"

تكون الأجواء ما بين صحوة إلى غائمة جزئياً مع بقاء فرصة لتصاعد غبار خفيف. ومن المتوقع أن تزداد سرعة الرياح لتصل إلى ما بين 10 و30 كم/ساعة، متخذة اتجاهاً شمالياً غربياً؛ وبخلاف الأيام السابقة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.

السبت، 30 أيار 2026 "آخر أيام العيد"

تشير التوقعات إلى عودة درجات الحرارة للارتفاع مجدداً بمعدل درجة إلى درجتين مئويتين، مع سماء صحوة إلى غائمة جزئياً. وفي المقابل، ستنخفض سرعة الرياح لتتراوح ما بين 5 إلى 15 كم/ساعة.