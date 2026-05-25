بغداد تودع تمويل رواتب شهر أیار في الحساب المصرفي لوزارة المالیة بإقلیم کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر مطلع لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 25 ایار/مایو 2026، بإيداع تمويل رواتب شهر أيار (مايو) الخاص بموظفي إقليم كوردستان في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.

وأوضح مصدر من وزارة المالية في حكومة الإقليم أن القوائم الخاصة برواتب شهر ایار/مایو باتت جاهزة تماماً، مؤكداً أن عملية التوزيع ستكتمل خلال ثلاثة أيام فقط.

وأشار المصدر إلى أنه في حال وصول الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي، سيتم إعلان جدول الرواتب والمباشرة بالتوزيع فوراً، مؤكداً أن عملية الصرف ستستمر حتى خلال أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى.

من جانبه، أكد مصدر من وزارة المالية الاتحادية لمراسل "كوردستان 24"، ديلان بارزان، أن الوزارة أطلقت بالفعل تمويلات شهر أيار وأودعتها في الحساب المصرفي لوزارة مالية الإقليم لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

وفي خطوة مقابلة تعكس الالتزام بالتفاهمات المالية، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أنها قامت صباح اليوم الاثنين بإيداع مبلغ 50 مليار دينار نقداً في الحساب البنكي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي في أربيل، وهي تمثل حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر أيار.