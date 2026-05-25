الحلبوسي يوجه كتاباً عاجلاً لرئيس الوزراء للمطالبة بإرسال مشروع قانون جديد لسلم رواتب موظفي الدولة

أربيل (كوردستان24)- خاطب رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بكتاب رسمي عاجل، طالب من خلالە بالإسراع في إرسال مشروع قانون جديد لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، أو تعديل القانون الحالي النافذ.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب رئيس المجلس والمؤرخة في 21 آيار/مایو 2026، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الدور التشريعي للمجلس في توفير متطلبات الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفوارق في الأجور والرواتب بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأشارت الوثيقة إلى أن القانون الحالي (رقم 22 لسنة 2008) والقرار (رقم 400 لسنة 2015) الخاص بسلم الرواتب، قد مضى عليهما فترة طويلة دون إجراء تعديلات تتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم المعيشي، مما أدى إلى فجوة واضحة في المستوى المعيشي للموظفين.

وشدد الحلبوسي في خطابه على ضرورة الاستجابة السريعة لهذا الملف لما له من انعكاسات إيجابية على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وبما يضمن ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة بين مختلف شرائح المجتمع العراقي. يُذكر أن ملف "سلم الرواتب" يعد من أبرز الملفات التي تترقبها الأوساط الوظيفية في العراق، بهدف إنصاف الفئات ذات الرواتب المتدنية وتحقيق توازن مالي يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.





