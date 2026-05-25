قنصل سريلانكا لـ "كوردستان 24": العراق والإقليم يستوردان 39 ألف طن من الشاي سنوياً

أربيل (كوردستان24)- كشف القنصل الفخري لسريلانكا في إقليم كوردستان، الدكتور أحمد جلال، أن أسواق العراق والإقليم تعد من بين كبرى الأسواق العالمية المستهلكة للشاي السريلانكي، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد سجل قفزة ملحوظة خلال عام 2025 ليصل إلى 39 ألف طن، وسط مؤشرات على نمو الطلب السنوي بشكل مستمر.

تاريخ يمتد لـ 65 عاماً

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين (25 مايو/أيار 2026)، استعرض د. أحمد جلال الجذور التاريخية لهذه التجارة، قائلاً: "يعود تاريخ استيراد الشاي السريلانكي إلى العراق وإقليم كوردستان إلى ستينيات القرن الماضي؛ وهذا يعني أن الشاي السريلانكي حافظ على مكانته المرموقة في منازل وأسواق المنطقة منذ نحو 65 عاماً".

لغة الأرقام: نمو مطرد

وحول البيانات الإحصائية لعام 2025، أوضح القنصل أن العراق استورد العام الماضي نحو 39 مليون كيلوغرام (ما يعادل 39 ألف طن) من الشاي. وأضاف: "هذه النسبة سجلت زيادة قدرها 4.8 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2024، مما يؤكد أن الطلب على هذا المنتج لم يتراجع قط، بل هو في تصاعد دائم".

الأسعار والأنواع: من الشاي الأسود إلى "الأبيض" الثمين

وفيما يخص الجودة والتكلفة، أشار جلال إلى وجود تفاوت كبير في الأسعار يعتمد على نوعية المنتج؛ حيث يبلغ سعر أرخص أنواع الشاي السريلانكي المسموح بتصديره نحو 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد، بينما يصل سعر النوع الفاخر المعروف بـ "الشاي الأبيض" إلى قرابة 600 دولار للكيلوغرام. وأوضح أن "الشاي الأسود" يتربع على عرش القائمة كأكثر الأنواع طلباً، تليها أنواع أخرى تشهد رواجاً كبيراً مثل الشاي الأخضر، وشاي تخفيف الوزن، وشاي القولون، مبيناً أن علامة "هايليس" (Hyleys) التجارية تعد من بين أكثر البراندات طلباً في الأسواق المحلية.

دور القطاع الخاص

واختتم القنصل السريلانكي حديثه بالإشادة بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مجموعة من الشركات الكبرى والعملاقة في إقليم كوردستان والعراق تعمل بشكل رسمي وبأحجام استيراد ضخمة، حيث تلعب دوراً محورياً في تأمين هذا المنتج الاستراتيجي وتعريف المستهلك بمختلف العلامات التجارية العالمية.