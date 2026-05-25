مرور أربيل: كاميرات مراقبة السرعة تبدأ رصد المخالفات البيئية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الإثنين، عن بدء تفعيل إجراءات قانونية صارمة بحق السائقين والمواطنين المخالفين للإرشادات البيئية.

مؤكدة أنها ستعتمد على شبكة كاميرات المراقبة لرصد وتغريم كل من يقوم برمي النفايات والمخلفات في الشوارع العامة.

وذكرت المديرية في بيان رسمي أصدرته اليوم، 25 أيار 2026، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي الحكومية لحماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 26 أيار، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأوضح البيان أن أي سلوك يتضمن رمي النفايات، أو القوارير البلاستيكية، أو العبوات الزجاجية والمعدنية من داخل المركبات، سيُعد مخالفة مرورية وقانونية صريحة تستوجب العقوبة.

وشددت مرور أربيل على أن منظومة كاميرات مراقبة السرعة المنتشرة في الطرقات ستتولى توثيق هذه المخالفات بشكل دقيق، وتطبيق غرامات مالية مشددة بحق المخالفين.

داعية في الوقت ذاته جميع السائقين ومستقلي المركبات إلى التعاون التام والالتزام بالتعليمات تجنباً للملاحقة القانونية، وبما يضمن الحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة.