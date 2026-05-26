توضيح صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أوضحت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية الاتحادية في بغداد استقطعت أكثر من 80 مليار دينار عراقي من المجموع الكلي لتمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار/مايو الجاري، معلنةً في الوقت ذاته لجوءها إلى الاقتراض لسد هذا العجز وصرف الرواتب بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها أرسلت قوائم رواتب شهر أيار وتقرير ميزان المراجعة لشهر نيسان الماضي إلى بغداد نهاية الأسبوع المنصرم، وقامت بإيداع مبلغ 50 مليار دينار (يمثل نصف الإيرادات غير النفطية لشهر أيار) في حساب الحكومة الاتحادية بفرع البنك المركزي في أربيل أمس الاثنين، لقطع الطريق أمام أي ذريعة قد تؤخر صرف الرواتب.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من هذه التسهيلات، أرسلت وزارة المالية الاتحادية مبلغاً قدره 890 ملياراً و502 مليون دينار فقط، من أصل المبلغ الكلي المستحق والبالغ نحو 970 ملياراً و741 مليون دينار، مما تسبب بعجز مالي يتجاوز 80 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

ولضمان عدم تأخر مستحقات الموظفين وتأمينها قبل حلول العيد، قررت وزارة مالية الإقليم سد هذا النقص المالي عبر الاقتراض، ومباشرة صرف الرواتب اعتباراً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكدةً أن عملية التوزيع ستستمر خلال أيام العيد نقداً وعبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لمشروع "حسابي" (هەژماری من) المصرفي.