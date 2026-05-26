إسرائيل تتهم قائد الجناح العسكري الجديد لحماس في غارة على غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل استهدافها قائد الجناح العسكري الجديد لحماس في غارة جوية على غزة اليوم الثلاثاء 26 ایار/مایو 2026، بعد أيام قليلة من مقتل سلفه في هجوم مماثل على الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن نتنياهو وكاتس: "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحماس".

وكان عودة قد عُيّن قائداً لكتائب عز الدين القسام بعد مقتل سلفه عز الدين الحداد في غارة جوية على غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت هيئة الدفاع المدني في غزة، التي تعمل كجهاز إنقاذ تابع لحماس، بمقتل امرأة في غارة جوية إسرائيلية على حي الرمال غرب مدينة غزة.

أفاد بيان صادر عن نتنياهو وكاتس أن عودة كان رئيسًا لجهاز استخبارات حماس خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وعُيّن قبل نحو أسبوع خلفًا لعز الدين الحداد.

وأضاف البيان أن عودة كان مسؤولًا عن قتل واختطاف وإصابة العديد من المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.



