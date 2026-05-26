أوميد خوشناو: أكثر من 76 ألف سائح زاروا أربيل خلال أسبوع واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن انتعاش ملحوظ في الحركة السياحية داخل المحافظة عقب انتهاء الامتحانات والعملية الدراسية، كاشفاً عن توافد أكثر من 76 ألف سائح إلى أربيل منذ التاسع عشر من أيار الجاري وحتى اليوم، وسط تقديم تسهيلات واسعة لتيسير دخول الزوار.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده عند نقطة تفتيش "شيراوا" الرسمية، إن المؤشرات الميدانية تؤكد أن الغالبية العظمى من السياح الوافدين هم من مواطني المحافظات في وسط وجنوب العراق.

متوقعاً أن تشهد المحافظة تدفقاً بشرياً هائلاً وبشكل متتابع ومكثف ابتداءً من اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ أن الموسم الحالي يتميز بمقومات جذب استثنائية، عازياً الإقبال السياحي الكبير إلى غزارة الأمطار التي شهدها الإقليم هذا العام والتي كست المناطق السياحية بطبيعة ربيعية ساحرة، فضلاً عن دخول عدد من السدود والبحيرات الاصطناعية الجديدة في أطراف أربيل حيز الخدمة، مما جعلها وجهات ترفيهية بارزة ومضافة أمام المصطافين.

في سياق متصل، وجه محافظ أربيل دعوة إلى المواطنين والسياح على حد سواء، شدد فيها على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن هيئة البيئة ووزارة الداخلية.

مؤكداً على أهمية التعاون المشترك للحفاظ على نظافة البيئة وحماية الإرث الطبيعي الذي تتمتع به مناطق إقليم كوردستان.