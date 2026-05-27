مجلس الأمن يندد بالهجوم على محطة "براكة" النووية بالإمارات

أربيل (كوردستان24)- ندد مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي أصدره يوم الأربعاء، بالهجوم الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن استهداف المنشآت الحيوية يشكل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم البالغ" إزاء التصعيد الخطير الذي تمثل في استهداف مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة بمنطقة "الظفرة" عبر طائرة مسيّرة الأسبوع الماضي. وطالب البيان بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية غير مقبولة تحت أي ذريعة.

واستند مجلس الأمن في بيانه إلى قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. كما دعا الدول إلى الالتزام بأعلى معايير الأمن النووي والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى كوارث بيئية أو أمنية إقليمية.

يُذكر أن دولة الإمارات كانت قد أعلنت عن تعرض المنشأة لاعتداء في 17 مايو الجاري، واصفة إياه بـ "الاعتداء الإرهابي الغادر"، فيما أكدت القيادة الإماراتية أنها "لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه التهديدات.