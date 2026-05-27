بيشتيوان صادق: الديمقراطي الكوردستاني يستعد لمرحلة جديدة من الحوار وتفاهمات مرتقبة مع "اليكيتي" بعد العيد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بيشتيوان صادق، اليوم الأربعاء 27 أيار 2026، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يستعد للدخول في مرحلة جديدة من الحوارات السياسية، مشيراً إلى أن الفترة التي تلي عيد الأضحى ستشهد خطوات جادة لتعزيز التقارب بين القوى السياسية في الإقليم.

وقال صادق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "إن رسالة الرئيس مسعود بارزاني تتطلب خطوات عملية على أرض الواقع. ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أتممنا كافة الاستعدادات لترجمة هذه الرسالة إلى خطوات فعلية وجدول أعمال ملموس".

وكشف الوزير عن توجه لعقد اجتماعات مكثفة بعد عطلة عيد الأضحى، لا سيما بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن العلاقات مع كافة الأطراف مستمرة، وأضاف: "هناك بعض المشكلات البسيطة، لكننا نبذل جهوداً حثيثة لحلها بما يخدم المصلحة العامة لشعب كوردستان".

وفي سياق آخر، تطرق بيشتيوان صادق إلى نتائج زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأخيرة إلى بغداد، واصفاً إياها بـ "الناجحة جداً" وفقاً لتقييمات الأوساط السياسية العراقية والعربية.

وأوضح صادق أن الزيارة شهدت نقاشات معمقة حول الملفات الدستورية والقضايا العالقة، ومن أبرزها: (مبادئ الشراكة، التوافق، التوازن، موازنة الإقليم، المادة 140، وملف قوات البيشمركة). وأعرب عن أمله في أن تلتزم الحكومة الاتحادية الجديدة بالاتفاقات التي تشكلت بموجبها.

وعلى صعيد متصل، وجه محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تهانيه للمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً إياهم إلى الالتزام التام بالإرشادات الصحية والبيئية أثناء أداء شعيرة الأضحية حفاظاً على نظافة وسلامة المدينة. وعبر خوشناو عن أمله في أن يكون هذا العيد منطلقاً لتعزيز الوئام والأخوة بين جميع المكونات والأطراف السياسية.