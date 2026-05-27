إسرائيل تعلن مقتل القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غارة على غزة

‌أربيل (كوردستان24)- أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها اغتالت القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس غداة استهدافه بغارة جوية على غزة، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور عبر منصة إكس "تم القضاء أمس على قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غزة".

وكان كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلنا الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية على غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ولم تُصدر حماس أي بيان حتى الآن في هذا الشأن.