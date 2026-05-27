سلاحك الغذائي ضد الإجهاد التأكسدي والالتهابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد خبراء التغذية والأبحاث الطبية الحديثة أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في حماية الجسم من الأمراض عبر محاربة "الالتهاب المزمن"، وهو المسبب الخفي للعديد من الأزمات الصحية. وتبرز قائمة من الأطعمة "الخارقة" الغنية بمضادات الأكسدة، والبوليفينولات، وأحماض "أوميغا 3"، كبدائل طبيعية فعالة لتعزيز استجابة الجسم المناعية وتقليل الإجهاد التأكسدي.

وفيما يلي استعراض لأبرز 8 أطعمة أثبتت الدراسات قدرتها الفائقة على مكافحة الالتهابات:

1. الكركم: "ملك" التوابل المضادة للالتهاب

يأتي الكركم في مقدمة هذه القائمة بفضل مركب "الكركمين"، الذي أظهرت التحاليل المخبرية قدرته على تثبيط مسارات الالتهاب في الجسم. وتشير الدراسات إلى أن تناول مكملات الكركمين يقلل بشكل ملحوظ من مؤشرات الالتهاب، مما يجعله منافساً قوياً في إدارة الأمراض المزمنة.

2. زيت الزيتون البكر: بديل طبيعي للمسكنات

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركب "الأوليوكانثال"، الذي يعمل بآلية مشابهة لعقار "الإيبوبروفين" في تقليل نشاط الإنزيمات المسببة للالتهاب. وبوجود نحو 30 مركباً مضاداً للأكسدة، يُعد زيت الزيتون الخيار الأمثل لحماية الخلايا وتهدئة الجهاز المناعي.

3. الطماطم: قوة الليكوبين

تستمد الطماطم قوتها من مادة "الليكوبين"، وهي مضاد أكسدة يحمي الخلايا من الجذور الحرة. كما تحتوي على جزيئات نشطة مثل الفلافونويد التي تعمل على تثبيط الالتهاب في الخلايا المناعية، خاصة عند استهلاكها بانتظام.

4. الأسماك الدهنية: درع الأوميغا 3

يُوصي الأطباء بتناول الأسماك مثل السلمون والماكريل، لغناها بحمضي (EPA) و(DHA). هذه الأحماض الدهنية لا تكتفي بالوقاية من الالتهاب فحسب، بل تفرز مواد تساعد على تعزيز عمليات الشفاء الطبيعية وخفض مستويات السيتوكينات الالتهابية.

5. التوت بأنواعه: منجم الأنثوسيانين

يحتوي التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود على مركبات "الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة قوية أثبتت الأبحاث قدرتها على خفض مؤشرات الالتهاب بشكل ملموس، وحماية الجسم من التلف الخلوي.

6. الخضراوات الورقية: تنظيم الاستجابة المناعية

بفضل غناها بفيتامينات (ج، هـ) والكاروتينات، تساهم الخضراوات الورقية في تحييد الجذور الحرة. وتعمل هذه الخضراوات على تنظيم الاستجابة الالتهابية ومنع الإفراط في إنتاج البروتينات المحفزة للالتهاب.

7. المكسرات: حماية للأوعية الدموية

يبرز "الجوز" كأحد أفضل الخيارات لتقليل التهاب الأوعية الدموية، نظراً لمحتواه العالي من الألياف والدهون الصحية والبوليفينولات. ويؤكد الخبراء أن التأثير الإيجابي للمكسرات يظهر بوضوح عند الاستمرار في تناولها لعدة أسابيع.

8. البقوليات: صديقة الأمعاء والمناعة

تعمل الألياف الموجودة في البقوليات كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يمنع تسرب المواد الضارة إلى الجسم. كما أن محتواها من البروتين النباتي والبوليفينول يجعلها سلاحاً فعالاً ضد الإجهاد التأكسدي.



ويرى المختصون أن إدراج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، واستبدال الدهون غير الصحية بزيت الزيتون، والاعتماد على المصادر الطبيعية للأوميغا 3 والألياف، يمثل استراتيجية طويلة الأمد للوقاية من الأمراض المرتبطة بالالتهابات وضمان حياة أكثر صحة.