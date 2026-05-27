بارزاني الخيرية تقدم مساعدات للنازحين وذوي الدخل المحدود خلال العيد

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، في مؤتمر صحفي، عن تفاصيل مشروع إنساني واسع النطاق مخصص لأيام عيد الأضحى المبارك، جرى فيه رصد ميزانية تزيد عن 945 مليون دينار عراقي لتأمين لحوم الأضاحي وملابس العيد للعائلات المتعففة والنازحة.

واليوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، خلال المؤتمر الصحفي: "نظراً لعدم قيام وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بتقديم الدعم والمساعدات الكافية واللازمة لقاطني المخيمات، فقد قررنا في المؤسسة تكثيف وإيصال مساعداتنا بناءً على المسوحات الميدانية والاحتياجات اليومية المباشرة للأهالي".

وبحسب الأرقام التي استعرضها موسى أحمد، يتوزع المشروع الإنساني للعيد على النحو التالي:

تأمين 340 طناً من لحوم الأضاحي، جرى تخصيص حصة لحم كاملة لكل عائلة لتستفيد منها 6800 أسرة.

توفير مستلزمات وملابس العيد لأكثر من 325 طفلاً يتيماً ومحتاجاً لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم خلال أيام العيد.

وبذلك، يبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من مساعدات المؤسسة خلال هذا العيد 26 ألفاً و570 عائلة، أي ما يعادل 135 ألفاً و832 فرداً، بميزانية إجمالية بلغت 945 مليوناً و985 ألف دينار عراقي خُصصت بالكامل لهذا المشروع حتى الآن.

وأعرب موسى أحمد عن أمله في زيادة الدعم والمساندة لمؤسسة بارزاني الخيرية لتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات والمساعدات الإنسانية للمستحقين. واختتم كلمته بتقديم أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد لقوات البيشمركة البواسل، وعوائل الشهداء الشامخة، والنازحين واللاجئين، وعموم شعب كوردستان.