بمشاركة واسعة.. دهوك تطلق الكرنفال السنوي احتفاءً بالذكرى الـ56 لتحولها إلى محافظة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بمشاركة العديد من الضيوف من داخل الإقليم وخارجه، وباقة من الفنانين الشعبيين؛ ينطلق اليوم كرنفال كبير بمناسبة ذكرى تحول دهوك إلى محافظة.

واليوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026، يُقام الكرنفال الكبير احتفاءً بالذكرى السادسة والخمسين لتحول دهوك إلى محافظة.

وصرح عضو اللجنة المشرفة على كرنفال دهوك، حسن فتاح، لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24" بأن فعاليات الكرنفال ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً في متنزه نوروز الواقع وسط سوق مدينة دهوك.

وبحسب حسن فتاح، يتضمن الكرنفال الفعاليات التالية:

جولة للضيوف والمواطنين لمدة ساعة حول متنزه نوروز، حيث تم نصب وتجهيز عدد من الأكشاك للتعريف بإنجازات ومديريات ومؤسسات محافظة دهوك.

تقديم لوحات فنية وفلكلورية تجسد أصالة الفن الشعبي، بمشاركة عدد من مغني "الدنكبج" التراثيين الكورد، لاستعراض الغنى الثقافي والفلكلوري الذي تتميز به محافظة دهوك.

التركيز هذا العام بشكل رئيسي على قطاع الرياضة، لا سيما الإنجاز التاريخي لنادي دهوك الرياضي في بطولة كأس الخليج للأندية، حيث سيشهد الكرنفال تكريم الهيئة الإدارية ولاعبي نادي دهوك للرجال وكذلك نادي دهوك للسيدات.

ويصادف اليوم، 27 مايو/أيار 2026، الذكرى السنوية لإقرار القانون رقم (50) لسنة 1969، والذي صدر بموجبه قرار تحويل دهوك من قضاء تابع لمحافظة نينوى، لتصبح رسمياً المحافظة الخامسة عشرة في جمهورية العراق.

وتُعرف دهوك، التي يتجاوز تعداد سكانها المليون و600 ألف نسمة، على مدار الـ56 عاماً الماضية كمركز ثقافي واقتصادي ووطني ريادي وهام في إقليم كوردستان والعراق، وتشتهر في الأوساط بلقب "مدينة التعايش والجمال".

وتقع دهوك في الجزء الشمالي الغربي من إقليم كوردستان، وتتمتع بحدود دولية مشتركة مع تركيا وسوريا، مما يمنحها موقعاً جغرافياً واستراتيجياً وتجارياً بالغ الأهمية.