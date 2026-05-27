أربيل تنظم مائدة إفطار العيد وفعاليات ترفيهية لأطفال دار الأحداث والمسنين

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أقامت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء 27 أيار 2026، مائدة إفطار خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب فعاليات فنية وترفيهية متنوعة لأطفال دار الأحداث ونزلاء دار المسنين، وذلك في إطار تقليد إنساني واجتماعي سنوي يهدف إلى تعزيز روح التآخي والتكافل والاهتمام بالفئات الاجتماعية المهمة.

وجرت الفعالية في متنزه الشهيد سامي عبد الرحمن، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشتيوان صادق، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل المراسم، شارك الحضور أطفال دار الأحداث والمسنين مائدة إفطار العيد، أعقبها تقديم فقرات فنية متنوعة من الغناء والموسيقى، وسط أجواء احتفالية أدخلت البهجة إلى نفوس المشاركين.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي على هامش الفعالية، أن الهدف من هذه المبادرة هو إيصال رسالة محبة ودعم لهذه الشريحة، كي لا يشعروا بالوحدة في أيام العيد، مشدداً على أنهم جزء أساسي من المجتمع وتحظى برعاية واهتمام حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن الجهات المعنية ستواصل تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمسنين والأحداث.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع الهدايا والعيديات على جميع الأطفال والمسنين، ما أضفى أجواء من الفرح والطمأنينة بينهم.