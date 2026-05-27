"ناسا" تطلق المرحلة الأولى لبناء قاعدة قمرية وتمنح عقوداً بمليارات الدولارات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الطموح لإنشاء قاعدة قمرية واسعة النطاق، عبر منح عقود ضخمة تقدر بمئات ملايين الدولارات لمجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل مركبات هبوط، روبوتات، وطائرات مسيرة ستعمل على سطح القمر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من النجاح الذي حققته مهمة "أرتميس 2"، والتي سجلت رقماً قياسياً في التحليق حول القمر، مما يمهد الطريق لأول هبوط بشري ضمن برنامج "أرتميس" التاريخي في السنوات القادمة.

وبموجب العقود الجديدة، ستلعب شركات القطاع الخاص دوراً محورياً في رسم ملامح الوجود البشري على القمر؛ حيث أُسندت إلى شركة "بلو أوريجين"، المملوكة للملياردير جيف بيزوس، مهمة تطوير مركبتي هبوط ثقيلتين لنقل معدات التنقل القمرية إلى منطقة القطب الجنوبي الوعرة.

وفي سياق متصل، ستتولى شركتا "أسترو لاب" و "لونار أوتبوست" صناعة المركبات الجوالة (Rovers) المخصصة للتنقل على السطح، بينما ستقوم شركة "فايرفلاي إيروسبيس" بإرسال أول طائرات مسيرة (Drones) إلى القمر، مستفيدة من نجاحاتها السابقة في الهبوط بمركباتها على سطحه.

وتسعى "ناسا" من خلال هذا الجدول الزمني المكثف إلى إيصال كافة المعدات التقنية واللوجستية قبل وصول رواد الفضاء ضمن مهمة "أرتميس 3"، المتوقع تنفيذها بحلول عام 2027.

ووفقاً لخطة الوكالة، سيبدأ العمل الفعلي على بناء البنية التحتية الدائمة للقاعدة، بما في ذلك إنشاء أول شبكة طاقة قمرية، اعتباراً من عام 2029. وتهدف الوكالة إلى أن تكون القاعدة جاهزة تماماً لاستقبال رواد الفضاء لفترات إقامة طويلة ومستدامة خلال ثلاثينيات القرن الحالي، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف الفضاء العميق، وصولاً إلى المريخ.