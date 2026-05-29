أنقرة تطالب بوقف التصعيد بالبحر الأسود عقب هجوم بمسيّرة على سفينة تركية

أربيل (كوردستان 24)- دعت أنقرة الجمعة إلى تجنّب أي "تصعيد غير منضبط" في البحر الأسود، بعد هجوم بمسيّرة الخميس على سفينة شحن تركية ترفع علم فانواتو، أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نكرر تحذيرنا لجميع الأطراف المعنية: يجب تجنّب أي عمل قد يؤدي إلى تصعيد غير منضبط للنزاع".

ولم تحدد أنقرة الجهة المسؤولة عن الهجوم، بينما قالت البحرية الأوكرانية الجمعة إنّ مسيّرة روسية هاجمت سفينة الشحن، ما تسبب باندلاع حريق.

وبحسب السلطات التركية، فقد غادرت السفينة ميناء منطقة أوديسا الأوكرانية متجهة إلى تركيا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن استهداف ثلاثة سفن شحن تركية الخميس في البحر الأسود قبالة السواحل الشمالية لتركيا، من دون وقوع إصابات.

وقالت الخارجية التركية في بيانها "أبلغنا الأطراف المعنية... بشأن مخاوفنا المرتبطة بالمخاطر والتهديدات التي تشكلها عمليات التصعيد الأخيرة للنزاع في البحر الأسود على منطقتنا، فضلا عن تحذيراتنا بشأن التداعيات السلبية المحتملة على بلدنا".