الأمن والاستثمار وتحديات "المسيرات" على طاولة مباحثات ممثلية إقليم كوردستان في بروكسل

أربيل (كوردستان24)- استقبلت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي، وفداً من حكومة إقليم كوردستان برئاسة الدكتور دلاور ئاژگەیی، ممثل الإقليم لدى الاتحاد الأوروبي، لبحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اجتماع موسع عقد مع رئيس وأعضاء اللجنة، استعرض الدكتور ئاژگەیی آخر المستجدات على الساحة الشرق أوسطية، مؤكداً على المكانة الاستراتيجية لإقليم كوردستان كعامل أساسي للاستقرار في المنطقة. كما سلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الكيان الدستوري للإقليم في المرحلة الراهنة.

وتصدرت الأوضاع الأمنية طاولة النقاش، حيث أطلع الوفد الكوردستاني اللجنة البرلمانية على مخاطر الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تستهدف الإقليم، مشيراً إلى آثارها السلبية المباشرة على حياة المدنيين والأمن العام، رغم الالتزام بتهدئة الأوضاع. وطالب ئاژگەیی بضرورة وجود دعم سياسي ودستوري من جانب البرلمان البلجيكي لحماية الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وضمان احترام الدستور العراقي.

أما في الشق الاقتصادي، دعا ممثل حكومة الإقليم الشركات البلجيكية إلى تعزيز حضورها في كوردستان والاستثمار في القطاعات الحيوية المختلفة، مؤكداً أن الإقليم يمتلك بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وشدد الدكتور ئاژگەیی على أن إقليم كوردستان سيبقى دوماً واحة للأمن ومنطلقاً للتعايش السلمي بين مختلف المكونات، داعياً المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا، إلى تقديم مزيد من الدعم للإقليم لتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي بالدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه إقليم كوردستان في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، معربين عن تضامنهم مع شعب كوردستان. كما تعهد البرلمانيون البلجيكيون بإدراج المطالب والملاحظات التي طرحها الوفد ضمن جدول أعمال البرلمان للفترة المقبلة، مؤكدين حرص بروكسل على تمتين علاقاتها الثنائية مع أربيل في مختلف المجالات.

تقرير: بارزان حسن - مراسل كوردستان24